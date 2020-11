Dennis Hørmann var i maj i år centimeter fra at blive kørt ned i fodgængerfeltet, som han bor i nærheden af. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Sådan vil kommunen gøre farligt fodgængerfelt sikkert

Roskilde - 16. november 2020 kl. 05:42 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Beboere på Frederiksborgvej i Roskilde i området ved Tømmergrunden har flere gange klaget over, at de ikke er trygge ved det fodgængerfelt, som skal sørge for sikker passage for bløde trafikanter på den meget befærdede vej.

Og nu er der godt nyt. Roskilde Kommune har fundet penge til at gøre overgangen mere sikker. 150.000 kroner vil det koste.

En videoanalyse fra i sommer er en af grundene til, at der nu bliver besluttet at ændre på fodgængerfeltet. Videoanalysen, som blev lavet over to dage, viser, at fodgængerfeltet ikke er synligt nok i dag for bilisterne. Mange bilister overholder ikke deres vigepligt, når fodgængere ønsker at krydse vejen.

Kører for stærkt Oven i videoanalysen er der foretaget en hastighedsmåling cirka 360 meter nord for fodgængerfeltet. Den viser, at en stor del af trafikanterne på Frederiksborgvej kører over hastighedsgrænsen på 50 kilometer i timen.

På den baggrund har kommunen nu besluttet at etablere en krydsningshelle, så de bløde trafikanter kun skal sikre sig fri bane fra den ene side for, at de kan bevæge sig ud på midten af vejen og derude vente til, de kan komme over den sidste bid af vejen.

Kommunen forventer, at etableringen af hellen, som også bliver en chikane, får hastigheden ned, og dermed øges både trygheden og sikkerheden for fodgængerne på stedet.

Sådan forestiller kommunen sig, at der skal laves om ved fodgængerfeltet på Frederiksborgvej ved Tømmergrunden i Roskilde.

Koster fire p-pladser For at projektet skal lykkes, er det en forudsætning, at den eksisterende bøgehæk og minimum en p-plads omkring krydsningen nedlægges for at skabe plads til krydsningshellen. For at sikre et fortsat grønt udtryk kan der etableres ny bøgehæk nord og syd for krydsningen. Dette vil medføre, at yderligere tre p-pladser nedlægges.

- Det lyder virkelig som en god løsning. Det vil give os, der går, en større sikkerhed, og med svinget på vejen vil hastigheden også komme ned. Jeg tror også, et lyssignal havde været for meget. Jeg glæder mig til det. Men jeg håber, at kommunen husker at evaluere på projektet, når det har været her et stykke tid, siger Dennis Hørmann, beboer tæt på fodgængerfeltet.

Han var tidligere i år centimeter fra at blive kørt ned i fodgængerfeltet.

Ombygningen vil finde sted i februar-marts 2021.

Politiet har registreret en bil, der påkørte en fodgænger i fodgængerfeltet i 2018 med personskade til følge, og der er registreret en bagendekollision imellem to biler i 2015. Derudover har flere borgere henvendt sig med oplevelser om nær-ved uheld og generel utryghed.

