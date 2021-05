Fremtiden for Roskilde Håndbold ligger stadig hos de unge talenter, men klubben skal have større glæde af dem, forklarer formand Lisbeth Klarskov.

Sådan vil Roskilde Håndbold op: Talenterne skal blive lidt længere

Et hovedpunkt er at skabe endnu bedre forhold for de gode unge spillere, så de får lyst til at være længere tid på domkirkebyens bedste hold - fremfor at tage til Jylland eller andre steder.