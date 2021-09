Sådan undgår vi en ny Svømmehals-sag Flertal i byrådet enige om hovedkonklusioner

Svømmehallen blev to år forsinket og kom til at koste 230 mio., hvilket var 75 mere end først beregnet. Onsdag diskuterede Roskilde Byråd årsag og konsekvenser på baggrund af en kritisk undersøgelse..

Roskilde - 30. september 2021 kl. 05:47 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

Roskilde Byråd diskuterede onsdag, hvordan kommunen i fremtiden kan undgå en ny sag som byggeriet af den nye svømmehal, der endte med at blive to år forsinket og 80 mio. dyrere end planlagt fra starten.

Udgangspunktet for diskussionen var en rapport fra Aalborg Universitet, der på en række punkter var meget kritisk om forløbet. Herefter var et flertal enige om følgende hovedkonklusioner om fremtidige store byggerier:

Der vælges som udgangspunkt totalentreprise som udbudsform, sådan at der er en hovedansvarlig for at styre det hele.

Der gennemføres som udgangspunkt en grundig ekstern kvalitetssikring af udbudsmaterialet (vurdering af bygbarhed, pris samt øvrige risikoelementer), før udbuddet igangsættes. Dette gøres altid for projekter med en forventet entreprisesum på over 100 mio. kr.

Der gennemføres systematisk risikovurdering løbende gennem projektforløbet, og der afsættes et tilstrækkeligt budget til uforudsete udgifter, som afspejler byggeriets risikoelementer - typisk 15-25 procent af entreprise-summen.

Ved fremtidige større byggerier skal vicekommunaldirektøren være ansvarlig for den administrative projektorganisation, for at styrke risikostyring og økonomi.

Flertallets skyld

Da rapporten inden var blevet behandlet i byrådets centrale Økonomiudvalg, havde DF's Merete Dea Larsen stillet et forslag om, at flertallet bag byggeriet skulle erkende sit ansvar for, at det var gået sådan.

- De har et ansvar for, at det blev så meget dyrere, og borgerne nu må betale denne ekstra pris. Borgmesteren må sikre sig, at denne type beslutninger i fremtiden hviler på et ordentligt beslutningsgrundlag og et bredt flertal.

De øvrige partier Socialdemokratiet, Radikale, Konservative, SF og Enhedslisten stemte imod dette forslag og vedtog i stedet for de tidligere nævnte konklusioner for at undgå lignende 'løbske byggerier' i fremtiden.