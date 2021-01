Roskilde Kommune har gjort status over, hvordan det går vaccinationerne i kommunen. Foto: Kenn Thomsen

Sådan går det med vaccinerne i Roskilde

Roskilde - 11. januar 2021 kl. 14:43

Roskilde Kommune har offentliggjort en status over, hvordan det går med at vaccinere mod Covid-19.

- Alle plejehjemsbeboere, som har ønsket det, er vaccineret første gang. Efter planen får de andet stik den 20. og 21. januar. Beboere, som eventuelt har fortrudt deres nej til vaccinen, får mulighed for at blive vaccineret.

- Næste gruppe, der skal vaccineres, er hjemmehjælpsmodtagere. Alle borgere over 65 år, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp, er blevet kontaktet af kommunen. Ud af 882 har 680 givet udtryk for, at de ønsker at blive vaccineret.

- Alle 882 hjemmehjælpsmodtagere får snarest et brev fra Statens Serum Institut med tilbud om at blive vaccineret. Her står også information om, hvordan man booker tider.

- Hjemmehjælpsmodtagere, der selv kan transportere sig til vaccinationscentret i Skalstrup, skal gøre det. De skal også selv booke tid til vaccination. Hvis der ikke er ledige tider, når man prøver at booke, så prøv igen dagen efter. Tiderne bliver frigivet i takt med, at vaccinedoserne kommer til landet.

- Hjemmehjælpsmodtagere, der ikke selv kan komme til Skalstrup, har allerede truffet aftale med kommunen om at blive transporteret frem og tilbage. Kommunen hjælper også med at booke tid til vaccination og kontakter borgerne igen, når datoen for vaccinationen ligger fast.

Ring ikke til lægen Roskilde Kommune viderebringer to opfordringer fra Region Sjælland:





Ring IKKE til egen læge, hvis du er rask. Læs i stedet om vaccination på sst.dk

Oplever du, at der ikke er ledige tider, når du skal booke, så kom igen dagen efter. Tiderne frigives i takt med, at vaccinedoserne ankommer. Roskilde Kommune viderebringer to opfordringer fra Region Sjælland: Ingen indflydelse Roskilde Kommune gør opmærksom på, at det er Sundhedsstyrelsen, der afgør, i hvilken rækkefølge borgerne i Danmark skal vaccineres. Det har kommunen ikke indflydelse på.

Hvornår en bestemt gruppe af borgere skal vaccineres, afhænger både af, hvornår der kommer vacciner til landet, og af kommunernes smittetal. Denne del af opgaven styres af de centrale sundhedsmyndigheder og regionerne.

Vaccinationskalenderen ligger på sst.dk/vaccinationskalender.

Kommunens opgave Kommunen har en opgave i forbindelse med de borgere, som bor på plejehjem eller sociale bosteder og borgere, som modtager hjemmepleje. Konkret sker der det, at Roskilde Kommune - som regel med meget kort varsel - får besked fra Region Sjælland om, at en bestemt gruppe borgere nu skal vaccineres. Derefter går kommunen i gang med at forberede vaccinationerne og skaffe den information om borgerne, som regionen har brug for.

For plejehjemsbeboerne er kommunens opgave at sørge for, at beboerne er klar til vaccination, når de praktiserende læger rykker ud på den af regionen fastlagte dato. For beboere på bosteder og for hjemmehjælpsmodtagere er kommunens opgave dels at fremsende lister til Statens Serum Institut, så borgerne kan modtage brev om vaccination, dels at hjælpe med at transportere/følge de borgere, der har behov for det.

Roskilde Kommune har samlet info om vaccinationen på roskilde.dk/coronavaccine

