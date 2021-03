Arbejdet med at vaccinere skrider fremad, men afhænger af, om der er nok vacciner. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Sådan går det med at vaccinere i Roskilde

Roskilde - 09. marts 2021 kl. 14:25 Kontakt redaktionen

Roskilde Kommune har udsendt en ny status på, hvordan det går med at få vaccineret mod Covid-19.

Borgere i plejebolig (målgruppe 1) er færdigvaccineret, mens borgere over 65 år, der får hjemmehjælp og pleje, borgere over 85 år samt personer i særlig risiko (målgruppe 2, 3 og 5) i disse dage bliver kontaktet af kommunen og regionen i fællesskab, så det sikres, at alle borgere, der ønsker vaccination, også har muligheden for at få booke en tid. Langt hovedparten er allerede vaccineret.

Siden midten af januar har medarbejdere i Roskilde Kommune ringet borgere op, der har modtaget brev om vaccination, men endnu ikke har bestilt tid. Årsagen viser sig ofte at være, at borgerne oplever, det er svært at reservere tider på vacciner.dk, og det hjælper kommunens medarbejdere så med.

Som en af to kommuner gik Roskilde med i et pilotprojekt, der sammen med regionen fik til opgave at kontakte borgere, der ikke havde bestilt tid, og booke en tid til dem på stedet, hvis de ønskede det - og der var ledige tider.

Den praksis er nu udbredt til hele regionen og sker i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Lige nu har Roskilde Kommune 160 borgere klar til booking og afventer flere vacciner og dermed ledige tider.

I omegnen af 90 borgere er udpeget til at blive vaccineret i eget hjem. Det er borgere både fra socialområdet og borgere fra ældreområdet. Roskilde Kommune kontakter dem og udarbejder en køreplan til regionen, som er ansvarlig for at vaccinere borgerne i hjemme. Det vides ikke, hvornår borgerne får besøg af regionen. Det afhænger af kommunernes smittetal.

Roskilde Kommune har også til opgave at opspore særligt udsatte borgere (målgruppe 5) uden fast bopælsadresse. Det drejer sig om cirka 10 borgere, som kommunen er i gang med at opspore.

På bostedet Lindelunden i Trekroner er alle beboere, der ønskede det, nu blevet vaccineret. De næste, der skal vaccineres, er borgere fra Mariehusene, Blomsterhusene og VIRK. Det vil ifølge kommunen sandsynligvis ske i uge 11 eller 12.

