SOS International står for testcentret i Støden, men kviktester også medarbejderne på plejecentrene i Roskilde Kommune. Foto: Heidi Engelund

Sådan går det med at vaccinere i Roskilde: Ny gruppe står for tur

Roskilde - 05. februar 2021 kl. 13:55 Kontakt redaktionen

Roskilde Kommune har igen gjort status over, hvor langt man er med at vaccinere borgere og medarbejdere mod Covid-19. I denne uge har 244 borgere fået første stik. De hører alle til målgruppe 2 (borgere over 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp). I den kommende uge får 14 beboere fra kommunens plejecentre stik nummer to, mens 26 beboere forventes at få første stik.

De første borgere i målgruppe 3 (borgere over 85 år) bliver vaccineret søndag - og i starten af næste uge. Dermed har Region Sjælland taget hul på at vaccinere en ny målgruppe. Det er som altid Statens Serum Institut, der sender brev til borgerne med tilbud om vaccination.

I brevet står der, at borgerne skal kontakte kommunen, hvis de har brug for hjælp til komme hen til vaccinationsstedet. Helt ekstraordinært holder kommunen derfor vaccine-hotlinen åben lørdag den 6. og søndag den 7. februar mellem kl. 9-12. Telefonnummeret er 46 31 77 00. Hvis man har brug for hjælp til transport hen til vaccinationscentret, skal man ikke selv bestille tid. Det gør kommunen.

Ventetid på Skalstrup Kommunen forholder sig også til de problemer, der har været med for lang ventetid for mange ældre borgere ved vaccinationscentret i Skalstrup.

»Det er selvfølgelig ikke på ingen måde i orden, at nogle af kommunens ældste og mest sårbare borgere oplever at vente længe i kolde busser, når de skal vaccineres. Roskilde Kommune er i tæt dialog med Region Sjælland om at skabe et bedre flow igennem vaccinationscenteret, så der ikke opstår kø udenfor. Ingen tvivl om, at også kommunen ønsker, at oplevelsen skal være helt anderledes fremover. Alle knokler og gør deres bedste indenfor de rammer, der er. Men der skal ske ændringer; det er både kommune og region helt enige om,« skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Kviktest på plejecentre Onsdag den 3. februar begyndte SOS international at kvikteste medarbejderne på plejecentrene i Roskilde. SOS international er hyret af Region Sjælland til at stå for testcentret i Støden, som primært er for borgerne, og så to mobile enheder med testudstyr.

I første omgang kører bilerne rundt til plejecentrene. Her kommer de tre hverdage om ugen, som supplement til de to dage om ugen, hvor personalet i forvejen tilbydes PCR-tests (halspodning). Når ordningen er kommet ordentligt i gang, vil tilbuddet også gælde medarbejdere på bosteder og sociale institutioner. Planen er, at kviktestene kan tilbydes til andre ansatte, efterhånden som flere og flere blandt fx plejepersonalet eller borgere er færdigvaccinerede.

Der er også tilbud om kviktest på vej til skolerne, som på mandag åbner igen for de mindste elever. SOS International kommer ikke til at stå for det, da de er hyret af regionen til at kvikteste medarbejdere på alle plejecentre. Der arbejdes ifølge Roskilde Kommune på højtryk for at finde ud af, hvordan det kan foregå.

