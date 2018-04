Se billedserie Hr. og fru Aaben Dans. Teaterleder Lisbeth Klixbüll og kunstnerisk leder Thomas Eisenhardt er ægteparret bag Roskildes egnsdanseteater. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Sådan fik Roskilde landets første egnsdanseteater

»Roskilde skal have et egnsdanseteater!« Sådan tænkte et ægtepar i København for 14 år siden. De drev Aaben Dans, et projektteater, der optrådte på forskellige scener, men de savnede et fast sted at være og begyndte at kigge uden for hovedstadsområdet.

- Vi kiggede på landkortet, og vores øjne faldt på Roskilde. Det skulle være på Sjælland, for det er her, vi har vores familie, venner og professionelle netværk. Roskilde havde masser af musik og kunst, men intet egnsteater, så vi sendte en uopfordret ansøgning til kommunen, siger teaterleder Lisbeth Klixbüll.

- Vi tænkte, at det nok ikke var tilfældigt, at Roskilde var stedet, hvor usædvanlige tanker så som festivalen og Museet for Samtidskunst fik lov at ske. Det kunne være, at de havde mulden, vi kunne få lov at vokse i, siger hendes mand, Thomas Eisenhardt, kunstnerisk leder hos Aaben Dans.

Roskilde Kommune var umiddelbart lidt skeptisk, men ikke afvisende over for tanken om et egnsteater kun baseret på dans, hvilket ikke var set før i Danmark. Lisbeth Klixbüll og Thomas Eisenhardt satte sig dog ikke bare til at vente. I stedet gik de i gang med at skabe kontakter i Roskilde og tog fat i alt lige fra biblioteket og musikskolen til festivalen.

De begyndte at lave forestillinger i Roskilde og deltog i forskellige arrangementer, og fire år efter den første kontakt til kommunen kom belønningen: Aaben Dans blev udnævnt til Roskildes og landets første egnsdanseteater.

- Det var en fordel, at vi havde et netværk i byen. Det gav os også tid til at finde ud af, om vi passede til hinanden, siger Lisbeth Klixbüll. Se Aaben Dans' jubilæumsvideo

