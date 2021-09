Publikum kan se frem til et helt unikt show, der blander musik, lys og lasere, når Den Sorte Skole til november vender tilbage til Roskilde og spiller i Roskilde Domkirke hele to gange samme dag. Foto: Stefan Dout

Send til din ven. X Artiklen: Sådan fik Roskilde Festival kendt musikduo ind i domkirken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Sådan fik Roskilde Festival kendt musikduo ind i domkirken

Roskilde - 03. september 2021 kl. 19:26 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

Den 18. november får Roskilde Domkirke besøg af komponistduoen Den Sorte Skole, der sammen med kunstnerkollektivet Vertigo præsenterer værket »Refrakto«, som gennem en kirketurné rundt i landet på unik vis blander musik med lys og laser.

Arrangementet lover at blive en helt speciel oplevelse, og det er blot seneste bevis på det forhold, duoen i Den Sorte Skole har opbygget til Roskilde og Roskilde Festival. Koncerten arrangeres nemlig af Roskilde Festival - i samarbejde med Roskilde Domkirke og med Roskilde Kommune indover - og initiativtagerne ser frem til endnu et storslået show med Den Sorte Skole, som består af musikerne Martin Højland og Simon Dokkedal.

- Det bliver helt sikkert noget, man ikke lige lægger fra sig, når man går derfra. Sådan har alle deres shows været - forrygende. De kan godt skabe en fest, men de kan simpelthen også skabe et stykke seriøst musik, og det er jo det, det drejer sig om i den her sammenhæng. De er meget ambitiøse på deres projekter og iklæder det en scenografi, som altid er enestående, siger Peter Hvalkof, der er frivillig i Roskilde Festival-gruppen.

Fik showet til Roskilde »Refrakto« skulle oprindeligt have haft verdenspremiere i Frankfurt i foråret 2020, men måtte naturligt nok aflyses på daværende tidspunkt. Peter Hvalkof havde dengang selv billetter til arrangementet, og oven på aflysningen var han og Roskilde Festival-gruppen opsat på at få showet sat op i Roskilde.

- Allerede da blev vi enige om, at selvom vi nu ikke fik set det, så var vi parate til at prøve at få det lavet. Og det har været et stort ønske fra Den Sorte Skole at lave noget med os og samtidig et brændende ønske at få lov til at lave noget i Roskilde Domkirke. Da vi gennem de sidste par år har lavet koncerter i Roskilde Domkirke i forbindelse med Roskilde Festival, har vi en god kontakt til Roskilde Domkirke, så vi spurgte, om det var muligt, og om de var interesserede i at indgå i et samarbejde. Og det var de i allerhøjeste grad, siger Peter Hvalkof.

Tæt Roskilde-forhold Den Sorte Skoles tætte relation til Roskilde Festival går faktisk langt tilbage, og Peter Hvalkof har over årene haft mange samtaler med musikerne.

- Jeg har lavet alle aftaler med dem helt fra de spillede i vores skatepark. Der var det ikke mig, der havde været ude at finde dem, men de følgende tre gange, de har spillet på Roskilde Festival, har jeg været inde og været med til at forme de projekter, som vi gerne ville have dem til at lave. Og når man arbejder tæt sammen, opstår der nogle relationer, siger Peter Hvalkof.

Han har derfor på nært hold kunnet observere, hvordan Den Sorte Skole har rykket sig som artister. Artister, som for et par år siden lavede det dyreste show, der nogensinde er lavet med danske artister på Orange Scene.

- Vi har kunnet se, hvordan de har udviklet sig. Netop fra at være dj's til at begynde at klippe, klistre og lave deres egne kompositioner. Det har vi været rigtig glade for - blandt andet da vi skulle fejre Roskilde Festivals 40. udgave. Der bad vi dem om at lave et »dj-potpourri«, og det gjorde de ikke ved at stå og spille. Den slags gør de ved at lave en komposition, hvor der indgår elementer af de artister, som de synes har været spændende i de 40 år, siger Peter Hvalkof, der dermed gør sit for, at forventningerne må være i top, når Den Sorte Skole til efteråret gæster Roskilde Domkirke.

Billetsalget åbnede torsdag den 2. september, og der er allerede så godt gang i salget, at der er arrangeret yderligere et show samme dag klokken 17, da der er udsolgt til showet klokken 20.