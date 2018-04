Det fælles arrangement på sidste skoledag skal igen foregå ved Paramount på Eriksvej. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Sådan får man ædru elever på sidste skoledag

Roskilde - 06. april 2018

Det skal være slut med massivt druk til folkeskoleelevernes sidste skoledag i Roskilde. Det vedtog skole- og børneudvalget i marts, men de stod ikke med svaret på, hvordan man når at skrue ned for alkoholen allerede ved årets sidste skoledag 30. maj.

Det er der nu kommet en smule mere klarhed over. Løsningen bliver, at skolerne lægger lidt mere til deres arrangementer på dagen, så der bliver mindre tid til fulde sig ved den traditionelle fællesfest for alle skoler i kommunen, som i år finder sted ved Paramount på Eriksvej.

Festen er som altid uden udskænkning af alkohol, men det plejer ikke at afholde eleverne fra at medbringe øl og spiritus i stride strømme. Det vil SSP og skolerne nu forsøge at begrænse. Foreløbigt er måden at gøre det på, at de enkelte skolebestyrelse får en snak med eleverne og deres forældre om, at dagen skal foregå uden alkohol.

Politikere og skoler er på det rene med, at der ikke findes nogen let løsning, og derfor er der tale om lidt af en lappeløsning til dette års sidste skoledag, mens man prøver at finde en mere langtidsholdbar model til de kommende år.

Skole- og børneudvalget skal tirsdag tage stilling til, om den foreløbige løsning er i orden.