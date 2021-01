Se billedserie Rækkefølgen af, hvem der skal vaccineres imod corona i Roskilde, styres af centrale myndigheder og Region Sjælland. Foto: Jens Wollesen

Sådan corona-vaccineres Roskilde: Plejehjem og så folk med hjemmehjælp

Roskilde - 09. januar 2021

Først bliver beboerne på Roskildes plejehjem vaccineret imod corona, og derefter kommer turen til folk, der modtager hjemmehjælp.

Sådan forklarer Roskildes socialdirektør Mette Heidemann, efter at læsere af Roskilde Avis har efterlyst yderligereen information og en nærmere plan for, hvem der skal vaccineres i hvilken rækkefølge.

Samtidig understreger Mette Heidemann, at det ikke er kommunen - men regionen og Statens Seruminstitut, der styrer vaccinationerne.

Færdige med plejehjem Alle beboerne på Roskildes plejehjem, der har ønsket det, er nu bæevet vaccineret første gang imod corona. Efter plan skal de stikkes anden gang 20.-21. januar. Beboere, der i første omgang ikke ønskede at blive vaccineret, får her en ny chance for at modtage tilbuddet.

I næste omgang kommer så modtagere af hjemmehjælp. Her er alle borgere over 65-år, som modtager personlig pleje og praktisk hjælp, alerede blevet kontaktet af kommunen. Det drejer sig om 882 mennesker i Roskilde, og blandt dem har 680 på forhånd givet tilsagn om, at de gerne vil vaccineres.

Besked fra Seruminstitut

Kommunen har allerede indsendt en liste med CPR-numrene på disse 882 Roskilde-borgere til Statens Seruminstitut. Hvis det ikke allerede er sket, vil de modtage besked med tilbud om vaccination.

Folk, der har brug for det, bliver transporteret til vaccinationscentret i Skalstrup på kommunens regning. De, der har behov for at blive ledsaget dertil, kan også få denne hjælp.

Roskilde kommune har endnu ikke fået besked om, hvornår turen kommer til disse borgere.

- Når vi ikke har kommunikeret yderligere om de kommende vaccinationerne, skyldes det blandt andet, at Sundhedsstyrelsen og regionen står for denne opgave, forklarer Mette Heidemann.

Kommunens opgave er at tage sig af borgerne på plejhjem, sociale bosteder og dem, der modtager hjemmepleje.

- For plejehjemsbeboerne skal vi sørge for, at beboerne er klar til vaccination, når de praktiserende læger rykker ud til dem på den af regionen fastlagte dato.

- Når det gælder beboere på bosteder og for hjemmehjælpsmodtagere er kommunens opgave dels at fremsende lister til Statens Serum Institut, så borgerne kan modtage brev derfra om vaccination, dels at hjælpe med at transportere/følge de borgere, der har behov for det.

Tilgængelig vaccine Mette Heidemann fortæller, at hvornår en bestemt gruppe af borgere skal vaccineres, afhænger bl.a. af, hvornår der er tilgængelige vacciner i landet. Samt en en prioritering af behovet mellem kommuner, afhængig af hvordan smittetallet ser ud på et bestemt tidspunkt.

Denne opgave styres af de centrale sundhedsmyndigheder og regionerne. I Roskilde foregår det på den måde, at kommunen - til tider med - får besked fra Region Sjælland om, at nu skal plejehjemsbeboere eller andre borgere fra netop vores kommune vaccineres.

Andre borgere

Når andre borgere i Roskilde på et tidspunkt skal vaccineres mod corona, vil informationen herom komme fra Seruminstituttet og andre centrale myndigheder.

Kommunen opfordrer derfor alle til at følge med i de lokale medier samt på hjemmesiderne hos de forskellige myndigheder for at holde sig orienteret.

- Men fra kommunens side vil vi selvfølgelig alt gerne hjælpe med yderligere information, og alle er derfor velkomne til at henvende sig, siger Mette Heidemann.