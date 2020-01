Se billedserie Vinderne i årets "konkurrence" om at få del i Roskilde Kommunes 15 cykel millioner er fundet. De dyreste projekter er et i Viby, et ved Vor Frue og to i Roskilde. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Sådan bliver årets 15 cykel-millioner brugt

Roskilde - 16. januar 2020 kl. 05:37 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

15 millioner kroner har politikerne at gøre godt med, når de skal forbedre forholdene for kommunens cyklister og nu er der sat navne på hvilke projekter som bliver prioriteret i 2020.

Vibys skolebørn Flest penge, 4 millioner kroner, går der til en mere sikker cykelvej gennem Viby og der er også reserveret 2,5 millioner kroner til samme projekt i 2021. Problemet er, at med alle de ønsker der er for en sikker løsning til og fra skole i Viby, så er der projekter for langt mere end de 6,5 millioner kroner.

Projekter som også får penge Følgende projekter får også dele i cykelmillionerne (i 1000 kroner)

Asfaltering af Syvstien (800)

Viby Station, opgradering af forpladsen på vestsiden (600 i 2020 og 1700 i 2021)

Cykelbibliotek, lån en lad-, el- eller specialcykel (500)

Nordmarksvej, 2 minus 1-vej (300)

Skolevej ved Tjørnegårdskolen (150)

Frederiksborgvej, bedre krydsninger (150)

Fiskervejen, grusstier (100)

For det første er der ønsket om at gøre det skæve firbenede kryds Assendløsevejen/Grønningen/Vibyvejen/Dalen mere sikkert. Det kan gøres for 4,5 millioner kroner med lyssignal og mindre justeringer af vejen. Det kan også gøres ved en forlægning af Vibyvejen. Den vil stå i 11 millioner kroner. Politikerne valgte det første.

Behovet for at sikre skolevej slutter dog ikke her, der er også behov for at forbedre krydsningerne af Vibyvejen, belysningen i viadukterne, sikring af de cyklister der cykler ad Vestergade/Grønningen, fortov ud for Lunden, sikirng hvor stien krydser Tofthøjvej, samt forbedringer af p-pladsen ved afdelingen i Viby. Hvilke af disse som bliver lavet er endnu ikke fastlagt.

- Vi har de penge vi har, og nu får vi brugt en del af dem på nogle af de projekter som er blevet aktuelle efter skolesammenlægningen, siger formand Daniel Prehn. Han lover ikke at der bliver flere penge til flere projekter til at sikre skolevejen lige med det sammen, men nævner at en ombygning af tunnelen i Dalen stadig står på den strategiske anlægsplan.

- Den er blevet ekstra aktuel efter skolesammenlægningen, men hvornår vi kan finde pengene tør jeg ikke sige præcist. Jeg vil tro, der kan ske noget inden for en femårig periode, siger han.

Københavnsvej Næstflest penge går til supercykelsti på Københavnsvej hvor der er sat meget præcise 2,441 millioner kroner. Tiltagene i Roskilde Kommune skal gøre det mere attraktivt at cykle ved at øge komforten, sikkerheden og fremkommeligheden på ruten. Mulige tiltag kan fx være prioritering af cyklister i signalregulerede kryds; tiltag derkan undgå grus og sten og ophobning af regnvand på cykelstien, busperroner, og bedre synlighed af den sammenhængende rute med skiltning og afmærkning. Sidste år blev der givet 1,7 millioner kroner til projektet og staten har givet 2,69 mio. fra den statslige cykelpulje.

Vindingevej Den mest centrale del af Vindingevej, fra Østergade til Ny Østergade skal have delte stier. Etablering af delte stier med kantsten til kørebanen vil lukke et missing link mellem Østergade og Ny Østergade, hvor der i dag ikke er delte stier, som den eneste del af hele strækningen fra Vindinge til Ny Østergade. Der bruges 2,3 millioner kroner på projektet.

Krydset ved Vilvorde på Køgevej er for farligt, nogle af årets cykelmillioner bruges til at lukke udkørslen og lave ny vej hen til krydset Køgevej/Vor Frue Hovedgade. Foto: Lars Kimer



Kryds på Køgevej Krydset ved Søndermarksvej er ubehageligt for mange cyklister som kommer kørende mod Roskilde - ofte skolebørn til Østervangsskolen. Der er ofte kø på Køgevej og der opstår farlige situationernår venstresvingende bilister fra Køgevej til Søndermarksvej har kort tid til at foretage venstresving i kombination med at køen af biler kan blokere for udsynet i inderste kørebane, samt for cyklister langs Køgevej. Den nuværende adgang fra Søndermarksvej til Køgevej lukkes og kobles til det eksisterende kryds ved Vor Frue Hovedgade/Køgevej med etablering af cirka 275 meter ny vej. Der bruges 2,6 millioner kroner af dette års budget. Sidste år blev der også afsat 3,85 mio. til projektet.

- Der er rigtig mange steder i kommunen, hvor cyklisterne oplever, at det er utrygt at færdes. Men der er forskel på utrygt og på at stedet er farligt, og vi må prioritere de farlige først. At et sted er utrygt kan også være med til at gøre det trygt, fordi alle som kommer jævnligt på stedet ved, at det er et sted, de skal passe ekstra på, siger Daniel Prehn.