Så tager vi skøjterne frem: Her er isen sikker

Roskilde - 13. februar 2021 kl. 18:54 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen

Det er nu sikkert at gå ud på søer flere steder i landet. Her får du et lille overblik, hvis du har lyst til at tage skøjterne på nakken i weekenden i din egen kommune, eller hvis du smutter længere væk. Bevæger man sig ud på isen, inden kommunen har skiltet med, at isen er sikker, kan det udover at være livsfarligt også give en bøde.

Er din kommune ikke med i overblikket, kan du gå ind på kommunens hjemmeside, hvor du kan se, hvor isen er sikker.

Hovedreglen er, at isen skal være mindst 13 cm tyk, før man bevæger sig ud. Men det er ikke nok bare at bore et hul og måle. Der skal måles flere steder, og det er vigtigt at kende til de lokale forhold med udløb, gennemstrømning osv, melder Roskilde Kommune.

I domkirkebyen kan man skøjte sikkert ved Roskilde Ring og på Svogerslev Gadekær. Alle andre søer, kommunen måler på, er ikke sikre. Det gælder også Roskilde Fjord.

Tre skøjtesøer i Holbæk Det kolde vintervejr har betydet, at tre ud af Holbæk Kommunes fire skøjtesøer er åbnet, og det derfor er blevet tilladt at bevæge sig ud på isen. Det drejer sig om en del af Skarresø i Jyderup, søen i Østre Anlæg i Holbæk samt den lille sø ved Timianvej og Urtehaven i Holbæk. Den fjerde skøjtesø - Bjerregårdssøen i Svinninge - er stadigvæk lukket, fordi isen endnu ikke er tyk nok.

Skøjtesikkert på Vestegnen Der har været livlig skøjt aktivitet på vestegnen. Her er det sikkert at skøjte på regnvandsbassinet ved Halland Boulevard og Erik Husfeldts Vej, hvor der er opsat skilte med, at isen er sikker, og Driftsbyen havde klargjort til skøjteløb. Desuden kan der skøjtes ved den store sø i Røjlegrøftparken, Sengeløse Gadekær og den store Flintesø ved amfiteteatret og skibakken i Hedeland.'

Her må du skøjte i Hillerød Kommune I Hillerød Kommune er det nu tilladt at færdes på isen følgende steder: Gadekæret i Nødebo, søen ved Folevang, Præstevang Sø og Gadekær i St. Lyngby. Der er dog stadig lukket for adgang på isen på både Slotssøen og Teglgårdssøen, for her er isen ikke sikker, oplyser kommunen. Først når der står et skilt som ovenstående, har kommunen åbnet søen for færdsel på isen.