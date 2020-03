Det blev ikke til det store kørekort for den 31-årige mand, som Retten i Roskilde derimod idømte en bøde efter en knap så succesfuld køreprøve. Foto: Thomas Olsen

Så tæt på at bestå - og dog så langt fra

Roskilde - 08. marts 2020 kl. 04:49 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var gået nogenlunde for en 31-årig mand fra Tureby, da han en tirsdag eftermiddag i juli sidste år var til køreprøve for at få det store kørekort.

Turen rundt i byen begyndte ved politigården i Skovbogade, hvor den derfor også sluttede, og den køreprøvesagkyndige, der sad på passagersædet, var formentlig godt tilfreds, da den 31-årige svingede den store lastbil fra Ringstedgade ind i Skovbogade, hvor han skulle parkere inde på politigårdens parkeringsplads.

Men så gik klappen ned for den 31-årige eksaminand. Foran ham holdt en Audi, som blinkede til venstre. Audien rørte sig ikke ud af flækken, og det var der en god grund til, for personbilens chauffør holdt nemlig tilbage for en cyklist, der kom kørende ad Skovbogade i modsat retning. Den 31-årige udviste ikke samme tålmodighed, endsige opmærksomhed, så han overhalede den venstre-blinkende Audien venstreom.

Det gode var, at cyklisten ikke blev ramt af lastbilen. Det knap så gode var, at den køreprøvesagkyndiges tilfredshed med ét slag var væk og afløst af misnøje. Og det store kørekort måtte den 31-årige kigge i vejviseren efter, for på grund af den noget hasarderede manøvre blev køreprøven dumpet med et brag.

En anden konsekvens var, at den 31-årige kom i retten for at have overtrådt færdselsloven. Han nægtede sig skyldig, men den køreprøvesagkyndige var et solidt vidne, som retten fæstede lid til og på baggrund af hans udsagn idømt den 31-årige en bøde på 2000 kroner.