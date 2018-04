Se billedserie Foto: Roskilde Skiklub

Så smadret er skibakken efter porsche-hærværk: Se billederne fra luften

Roskilde - 15. april 2018 kl. 11:52 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndagsbilisten som sidste søndag valgte at fræse ned at skibakken i Hedeland i en sort Porsche Panamera er fortsat fri bag rattet på den fine sportsvogn. Ind til videre har politeit ikke været i stand til at finde frem til hverken de to i Porschen, eller for den sags skyld personen i den røde traktor, som kom og trak hærværksmændene fri.

Roskilde Skiklub har nu haft en drone i luften og billederne fra den viser med al tydelighed hvor smadret skibakken en.

- Der er desværre intet nyt fra politiet. Lørdag havde vi så en anlægsgartner til at se på bakken og han arbejder nu på et tilbud på at udbedre skaderne. Han lader til at mene, at det godt kan laves for lidt under 50.000 kroner og det er jo glædeligt, siger næstformand i Roskilde Skiklub Mads Bondo til DAGBLADET Roskilde/sn.dk

Skiklubben har mødt en del mennesker som har svært ved at forstå at hjulspor på en skibakke er et problem.

- En skibakke skal helst være helt jævn. Det kan give grimme skader hvis folk i høj fart hænger fast i frossent jord der stikke op gennem sneen. Allerede i vinters havde vi problemer, fordi nogle mulvarpe havde besluttet sig for at flytte ind på bakken og gøre flere sektioner særdeles knoldede, siger Mads Bondo, som håber at dronebillederne kan være med til at overbevise folk om, at skiklubben står med et seriøst problem.

Skiklubbens egne beregninger sandsynliggøre, at traktoren er hentet ikke længere væk end tre kilometer fra bakken. Hjulsporene som traktoren har lavet i bakken, er op til 40 centimeter dybe.