Så ligger det fast. Til foråret 2022 kommer der en ny affaldsordning. Du skal til at sortere i 10 dele. Foto: Lars Kimer

Så skal der snart sorteres: 10 dele allerede i 2022

Roskilde - 15. januar 2021 kl. 06:22 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

I foråret 2022 stiger affaldssorteringen markant i Roskilde Kommune. Til den tid går kommunen »all in« med sortering i 10 fraktioner (dele) hjemme i den enkelte husstand. Det vil sige, at det er borgerne, som skal til at have gang i et nyt sorteringssystem.

Der skal sorteres glas, metal, mad og rest, som vi alle kender i dag.

Men restfraktionen bliver noget mindre, for ud af den rest-del, vi kender i dag, skal du »fiske« plast, drikkekartoner og affaldstekstiler.

Læg dertil en rød boks, som skal fyldes med farligt affald, og endelig bliver der også et rum til pap. Specielt den sidste del skal nok blive spændende at finde plads i lige omkring jul, hvor papforbruget stiger markant.

Kan ikke nås til sommer Den nye affaldsbekendtgørelse fra staten stiller krav om, at ni af fraktionerne skal indføres fra 1. juli allerede i år.

Kun affaldstekstil kan man ifølge bekendtgørelsen vente med. Men Roskilde trækker den lige lidt længere. Vurderingen er, at det lige nu vil være for dyrt.

Forvaltningens vurdering er, at der skal tilkøbes dyre tillægsydelser for at komme i gang allerede til sommer.

Politisk er der opbakning til den holdning, som betyder, at kommunen kører et år mere på den nuværende måde og så skifter.

Umulig tidshorisont Selv den tidshorisont kan blive problematisk, for det kan tænkes, at det bliver umuligt for det affaldsfirma, som vinder opgaven, at nå at have skraldebiler, der kan løse opgaven, klar.

Argo har meldt til kommunen, at det nok bliver noget nær umuligt at få lavet en ens affaldsordning for alle de ni kommuner, som leverer affald til Argo, og at dette nok tidligst kan ske efter 2025, hvor en producentansvarsordning træder i kraft.

