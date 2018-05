Så skal der danses: Roskilde får ny linedance-forening

Er man typen, som elsker at danse til fodsålerne brænder, så er der rig mulighed for det i den nye forening Roskilde Line Dance, som starter op fra september af. Det er fem danseglade piger, som har fået idéen til foreningen efter at deres gamle forening ikke var sikker på, at de længere kunne udbyde linedance.

- Vi er så glade for, at vi har fået den nye forening op og stå, og glæder os sådan til at skulle undervise i Roskilde. Vi har fået rigtig stor opbakning til foreningen, og mange har vist interesse. Vi kunne have besluttet at tage til en anden forening længere væk og gå til linedance, men i stedet valgte vi at lave en linedance forening selv, så det holdes lokalt. Det er god motion, og man bliver så glad af at danse, siger Gunna Mineka, der selv har undervist siden i linedance siden 2006.