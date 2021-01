Så mange plejehjemsbeboere har sagt nej til vaccinen

Af de 592 plejehjemsbeboere i Roskilde Kommune, der er blevet tilbudt coronavaccinen, har de 28 valgt at takke nej. Det vil sige, at færre end fem procent ikke har taget imod vaccinen, hvilket er en forholdsvis lav andel sammenlignet med offentliggjorte tal fra andre dele af landet.

- Der er jo ikke vaccine-tvang, så hvis man har valgt ikke at blive vaccineret, får man samme pleje som alle andre, siger social- og sundhedsdirektør Mette Heidemann og tilføjer, at medarbejdere vil være ekstra opmærksomme på brug af værnemidler over for uvaccinerede beboere.