Se billedserie Lørdag gik starten på at sætte valgplakater op til kommunalvalget, og hurtigt var lygtepælene i bymidten blevet iklædt portrætterne. Foto: Lasse Petersen

Så kom valgplakaterne op i bymidten

Roskilde - 23. oktober 2021 kl. 16:33 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

Et forestående valg er i sagens natur lig med valgplakater, og lørdag blev der åbnet for sluserne, så kandidaterne til kommunalvalget kunne sætte deres plakater op landet over. I Roskilde bymidte kunne man til middagstid således opleve en masse ivrige hænder, som for alvor smøgede ærmerne op, da klokken slog 12.

Her gjaldt det om at få sikret sig nogle af byens mest eftertragtede lygtepæle som udstillingsvindue. Godt besøgt var der især i området omkring Hestetorvet samt foran stationsbygningen på Roskilde Station, hvor blandt andre Socialdemokratiets Gitte Kronbak havde taget plads.

- Man kan selvfølgelig et eller andet sted altid diskutere, om man skal sætte plakater op. Men det er en del af vores demokrati, og det er en del af den fejring, man har på demokratiets dag, som det for mig er i dag, siger hun om den traditionsrige begivenhed, hvor befolkningen altså for alvor får mulighed for at få sat ansigt på de opstillede kandidater.

Det klimavenlige aspekt var tænkt ind i plakatopsætningen, så Henrik Bundgaard, Gitte Kronbaks medkandidat fra Socialdemokratiet, medbragte plakaterne på elektrisk ladcykel frem for med bil. Foto: Lasse Petersen

Kamp om "hotspots" De seneste dage har været præget af regn, men lørdag middag skinnede efterårssolen ned på de små grupper af personer, der i sikker og effektiv stil sørgede for at få sat årets valgplakater op ved stationsbygningen. Og det var da heller ikke tilfældigt, at kandidaterne var så stærkt repræsenteret lige her.

- Det er et af de der "hotspots", hvor der er rigtig mange borgere, der kommer forbi hver dag. Dem kæmper vi lidt om, for vi vil selvfølgelig gerne ses alle sammen, fortæller Gitte Kronbak.

Stændertorvet er et andet "hotspot" for valgplakater, og fælles for stederne var det, at kampen om pladserne foregik med respekt og venlighed mellem de forskellige fremmødte. Der var skam også plads til at give en hånd med hos hinanden hist og her, selvom det selvfølgelig i sidste ende handler om at gafle vælgere.

- Vi forsøger at være strategiske. Men det gør alle andre jo også, griner Gitte Kronbak.

Især området omkring Hestetorvet og foran stationsbygningen på Roskilde Station er et eftertragtet udstillingsvindue. Foto: Lasse Petersen

Har glædet sig Ved stationen var Radikale Venstre ligeledes til stede. Da startskuddet gik med plakatopsætningen, var begejstringen til at spore hos kandidat Helena Tjørnelund, der for første gang stiller op til kommunalvalget.

- Jeg har glædet mig vildt meget. Jeg har slet ikke kunnet sove i nat og har haft drømt om valgplakater, fortæller hun.

Helena Tjørnelund har taget del i arbejdet ved flere tidligere valgkampe, så rutinen var i orden i forbindelse med de i alt 1700 valgplakater, der skal sættes op fra Radikales side. Denne gang er hendes eget ansigt at finde på mange af dem.

- Det er grænseoverskridende og nervepirrende. Jeg glæder mig meget, men det er meget mærkeligt. Men folk har været så søde, lyder det fra hende.