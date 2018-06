Så kom planen for Viby bymidte: Biblioteket rives ned

Sådan ser buddet på en ny bymidte i Viby ud. Cosmosgrunden ændres fuldstændig. Der skabes et nyt bibliotek/kulturhus, og den gamle biblioteksgrund laves til ældreegnede boliger og seniorbofælleskab.

Roskilde - 07. juni 2018 kl. 15:43 Af Lars Kimer

Roskilde Kommune er klar til at sende lokalplan nummer 656 i høring for et cirka 20.000 kvadratmeter stort område i Vibys bymidte. Der vil blive holdt borgermøde om planen den 22. august. Det skriver DAGBLADET Roskilde/sn.dk

Ser man på det udsendte materiale, så er en ting helt sikker. Viby kommer til at se radikalt anderledes ud, end beboerne i mange år har kendt den. Det overordnede formål med lokalplanen er at skabe et attraktivt centrum i byen ved at koncentrere så mange aktive byfunktioner som muligt i området omkring Torvet og Cosmosgrunden.

»En attraktiv og livlig bymidte skal ved at styrke og støtte bylivet trække nye beboere til og skabe sammenhæng og synergi med det store byudviklingsområde på Skousbo,« skriver forvaltningen.

Ser man nærmere på lokalplanen, så ligger det fast at kommunen er klar til at give tilladelse til, at der kan etableres en dagligvarebutik, andre butikker og boliger på grunden, som i dag huser tøjbutikken, ejendomsmægleren og tidligere har huset en Fakta. Grunden skal også kunne huse værksteder, restaurant og beboerhus.

Lidt derfra er det planen, at det nuværende bibliotek rives ned, og der bygges boliger i 12-15 meters højde. Boligerne her skal være ældreegnede og med mulighed for seniorbofællesskab. Samtidig gøres Toftehøjvej mere smal, end den er i dag, og der bevares muligheden for på sigt at åbne Tofthøjvej ud til Parkvejen. Biblioteket tænkes flyttet til nye lokaler sammen med det nuværende Kulturcosmos.

Cosmoshallen og det nuværende gamle mejeri samt en bygning syd for det nuværende Kulturcosmos står alle til nedrivning.