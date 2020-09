Vindinge Sogn deler pastorat med Vor Frue og havde valgt først at holde valgforsamling torsdag aften, mens alle andre gjorde det tirsdag. Foto: Britt Nielsen

Så kom det sidste sogn også i hus

Som det sidste sogn i Roskilde Domprovsti holdt Vindinge torsdag aften valgforsamling for at få valgt medlemmer til menighedsrådet.

Her blev følgende valgt: Else Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen (ny), Jeanett Bruntse-Olsen, Karina Ankjær Johansen, Lotte Søndergaard Møller (ny) og Seth Johnn Fjeldsted. Jørn Blædel Zinglersen stillede også op, men fik færrest stemmer og blev i stedet suppleant. Ifølge menighedsrådsformand og formand for valgbestyrelsen Erik Johannes Larsen deltog 16 personer i valgforsamlingen.