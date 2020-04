Så kom der gang i Himmelev Gymnasium igen

Men livet som gymnasieelev er ikke helt som det plejer at være. Det skal jo være undervisning med afstand. Så der er faste pladser til alle, to meter mellem bordene og maksimalt 15 elever i hvert lokale. Der skal håndsprittes, når man kommer og går og efter hver pause. Og hver klasse har fået tildelt sine egne toiletter og sin egen indgang. Så det er blevet hverdag på lidt andre vilkår, end vi har været vant til.

- Det er rigtig dejligt at se nogle elever igen. Der er ingen tvivl om, at den virtuelle undervisning - som vores fortsætterelever jo stadig får - har fungeret over al forventning. Men det er jo sådan her en skole skal være. Med både elever og lærere i lokalerne, siger rektor Johnny Vinkel.