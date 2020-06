Se billedserie Som bankmand er de fleste vant til at se Roskilde Idræts Unions tidligere formand Jørgen Aufeldt (th) i skjorte og blazer, men til sin afskedsreception havde han som flere andre valgt shorts-løsningen i sommerheden. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Så kom de af med formanden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Så kom de af med formanden

Roskilde - 27. juni 2020 kl. 10:34 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Så skete det endelig!

For udefrakommende kunne det godt misforstås, da formanden for kultur- og idrætsudvalget i Roskilde Kommune, Claus Larsen (S), indledte sin tale til Roskilde Idræts Union nu forhenværende formand Jørgen Aufeldt med disse ord.

Læs også: Idrætsunion fik endelig skiftet formand

Men forhistorien er, at Jørgen Aufeldt har haft mere end svært med at få lov at stoppe som formand for idrætsunionen efter otte år på posten, og det er i det lys, at bemærkningen skal ses.

Da han for to år siden meddelte, at dette ville blive hans sidste formandsperiode, stod kandidaterne ikke ligefrem i kø for at afløse ham.

I stedet gik han selv på jagt og fandt frem til Frank Veje Jakobsen fra Roskilde Teamgym, selv om denne på det tidspunkt slet ikke var medlem af bestyrelsen i Roskilde Idræts Union. Han var formand for et aktivitetsudvalg i GymDanmark - Danmarks Gymnastikforbund og syntes, han havde rigeligt at se til. Men da han stoppede som formand for udvalget, fik han mere plads i kalenderen og kunne bedre se sig i rollen som formand for idrætsunionen.

Æresmedlem

Alt var derfor parat til, at Frank Veje Jakobsen kunne blive valgt til ny formand på Roskilde Idræts Unions repræsentantskabsmøde den 12. marts, men som de fleste nok erindrer, var det dagen før statsministerens tale, hvor hun meddelte, at hele landet lukkede ned for at forhindre, at coronasmitten bredte sig.

Så Jørgen Aufeldt blev nødt til at beholde formandskasketten og kom først af med den for en måned siden, da det lykkedes at gennemføre et virtuelt repræsentantskabsmøde, der blev afviklet fra Frank Veje Jakobsens køkken.

Derefter skulle der gå yderligere tid, før det blev tilladt at være flere forsamlet, så der kunne holdes en afskedsreception i Roskilde Kongrescenter.

Men til sidst lykkedes det, og Jørgen Aufeldt blev ved samme lejlighed udnævnt til æresmedlem af Roskilde Idræts Union og fik en nål som bevis.

relaterede artikler

Se billederne: Idrætsfest slog alle rekorder 08. februar 2020 kl. 00:23

Formandsskifte i RIU: Formandskandidat sagde først nej 18. januar 2020 kl. 14:13