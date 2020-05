Burger King har de seneste måneder kun haft åbent for takeaway og i Drive In, men nu bliver der igen mulighed for at spise inde i restauranterne. Foto: Kenn Thomsen

Så kan der igen spises hos Burger King

Burger King i Roskilde åbner igen for spiseområderne i de to restauranter på Køgevej og Ro's Torv. Ligesom alle andre virksomheder har Burger King måtte tilpasse forretningen til den nye virkelighed og måtte lukke for spiseområderne. Dog har fastfoodkæden fortsat med at lange burgere over disken, men kun som takeaway og i Drive In.