Så fik Svogerslev en ny præst

Randi Rye er nyuddannet cand. theol. og bor i Valby. Hun skal, udover at stå for almindelige præsteopgaver i kirken, have fokus på minkonfirmander og spaghettigudstjenester. Hun kommer således til at have meget med børnefamilierne at gøre, men er selvfølgelig præst for alle i sognet.