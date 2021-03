Så fik Lars nye brandbiler - Roskilde Brandvæsen genopstod

- Her er vi blandt andet i gang med at få anlagt en øvebane til overfladeredning, da vi kan forvente, at der kommer flere opgaver, hvor vi skal hjælpe med at holde vand tilbage.

- Vi kigger også på, om vi skal have et robotkøretøj, der selv kan køre ind i en p-kælder eller et p-hus, og trække et brændende køretøj ud. Det sker blandt andet på de erfaringer, som brandvæsnet fik i Stavanger, hvor der udbrød en voldsom brand i et parkeringshus. Her var det alt for farligt at sende mennesker ind for at slukke ilden.