Amfiteateret i Folkeparken er et populært samlingspunkt for unge. Foto: Jens Wollesen

Så er det forår igen: Flere anmeldelser om høj musik i Folkeparken

Onsdag aften ringede en del personer til politiet for at klage over for høj musik i Folkeparken i Roskilde. Kort før den første anmeldelse indløb hos politiet, havde en indsatslederbil netop passeret Folkeparken og havde i den forbindelse ikke registreret larm fra stedet.