Så er det afgjort: Ingen Roskilde Festival i år

Der bliver ingen Roskilde Festival i år. Det står fast, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) har meddelt, at forbuddet mod store forsamlinger gælder til og med august.

Roskilde Festival skulle have været holdt fra den 27. juni til 4. juli, og i år ville have været festival nummer 50.

- Til alle jer, der har arbejdet hårdt med at planlægge festivaler, markeder og andre store begivenheder hen over sommeren, har jeg desværre en alvorlig melding. Forbuddet mod store forsamlinger fastholdes til og med august, sagde Mette Frederiksen på pressemødet.

Roskilde Festival kunne ellers allerede melde udsolgt den 2. marts, hvilket var det tidligste nogensinde. På programmet var navne som Taylor Swift, The Strokes, Kendrick Lamar, Tyler, The Creator, Faith No More, Deftones, Kacey Musgraves, Haim og Thom Yorke.