Så er der gang i Lions Julelotteri

Det gamle kendte Lions Julelotteri er atter på gaden og i spil med præmier, der svinger i værdi fra minimum 200 kroner og op til over 10.000 kroner.

Blandt de flere end 145 præmier kan man blandt andet vinde en luksusbrille fra Passagens Optik, gavekort på kr. 2.000 fra Farvehuset, en sæt 'Biler og Garage' fra Sydfyns Legetøj til en værdi af 3.575 kroner, en Elektrokosmetisk behandling hos Lev Positiv, et af de 15 Gavekort fra Visit Roskilde, eller en af de mange andre fine præmier, som byens handelsliv har været så venlige at sponsere til Julelotteriet.

Ifølge talsmand Bjarne Bloch fra Lions Absalon i Roskilde der står bag lotteriet, er der en meget høj gevinstchance på over 1 til 50.

Skrabelodderne sælges for en rund tier og skraber man sig tre ens farver, går man ind på Visit Roskilde på Stændertorvet og der får ombyttet loddet til et gevinstbevis.

Helt frem til lillejuleaftensdag den 23. december kan man købe lodder i en lang række udvalgte butikker. Listen over disse offentliggøres i en annonce i nærværende avis. Samme kan desuden findes på www.lions.absalon.dk . På udvalgte lørdag op mod jul, vil man desuden kunne købe lodderne af de genkendelige guljakke klædte Lions-folk, der går rundt i byens gader og stræder.

- Lions Absalon håber rigtig mange juleglade og Coronatrætte Roskildensere vil bakke op om aktiviteten og sikre et godt overskud der fordeles til folk, der er havnet i en situation med et særligt behov for hjælp, siger Bjarne Bloch.