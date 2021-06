Madaffaldsspanden skal fremover tømmes hver 14. dag. Om sommeren har borgere oplevet gener med specielt maddiker, selvom der var ugetømning. Foto: Lars Kimer

Så er der bundet knude på: Dine madrester får 14 dage i sommervarmen

Roskilde - 03. juni 2021 kl. 06:05

Af Lars Kimer

Politikerne har i denne uge bundet knude på posen med madaffald, som alle i Roskilde Kommune har et helt specifikt rum eller container til i deres affaldsordning.

Hidtil har det været sådan, at madaffaldet er blevet hentet hver uge i tre måneder over sommeren - perioden hvor forrådnelsen er størst, og riskoen for maddiker også er det. Resten af året har borgerne kunne få hentet affald hver 14. dag. Men sådan bliver det ikke fremover.

Med omlægningen til, at borgerne skal sortere i 10 forskellige dele hjemme, ændrer kommunen også praksis. Fremover vil madaffaldet kun blive tømt hver 14. dag året rundt.

Årsagen til ændringen er tilsyneladende kun økonomisk, for med omlægningen til sortering i 10 fraktioner bliver det også dyrere at få hentet affald.

- Vi bliver hele tiden nødt til at se på prisen. Det skal ikke blive for dyrt, og det her er en måde, hvorpå vi kan holde prisen nede. Ønsker man tømning hver uge, så kan man tilkøbe det, siger Karim Arfaoui (S), formand for klima- og miljøudvalget.

Han tror på, at generne med 14. dags tømning bliver minimale.

- Vi er blevet fortalt, at man ved at bruge to poser hver gang og så ved at binde knude på kan reducere gener ved at have madaffaldet stående i 14 dage markant, så det opfordrer vi til, og det vil vi også lave en informationskampagne om, siger formanden.

Den nye ordning træder først i kraft i foråret 2022.