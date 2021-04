Så du noget mistænkeligt lørdag morgen?

Branden blev hurtigt slukket ved brandvæsnets mellemkomst, hvorimod der var mere arbejde i sagen for politiet. Det viste sig nemlig, at traileren er stjålet i Nordsjælland, og de nummerplader, der var monteret på den, ligeledes var stjålne og stammede fra Københavns Vestegn - så nu er Midt- og Vestsjællands Politi i gang med at efterforske sagen. Det indebærer blandt andet en gennemgang af det affald, der var i traileren, i håb om at det kan indeholde spor, der kan lede politiet frem til tyvene. Hvis man har bemærket usædvanlig aktivitet i området bag genbrugspladsen, opfordrer politiet til, at man ringer 114 og deler sine observationer.