Så bliver det alligevel en god jul

I et år, der er betydeligt anderledes end nogen af de foregående, er der meget, der ikke er, som det plejer, men man klarer sig på bedste beskub og glæder sig til det, der nu en gang er at se frem til.

Sådan er det også med Roskildes store juletræ på Stændertorvet. Det blev tændt tirsdag tæt ved butikkernes lukketid, men det foregik uden al den trængsel og alarm, der normalt hører sig til. Med god grund, selvfølgelig, for med et stramt forsamlingsforbud er det sidste, som nogen ønsker sig til jul, en stor folkemængde, der står tæt sammen, heller ikke selv om det er udendørs.

Derfor foregik juletræstændingen i år nærmest i hemmelighed - eller rettere: Kommunen sendte den på sin facebookside, og det var kun tilfældigt forbipasserende, der standsede op, som fik oplevelsen på stedet. Dem nåede der dog også at komme et par hundrede af, inden det hele var overstået, men der blev holdt god afstand, så man ikke kunne tale om én forsamling, og så havde lokalbetjent Tom Keldskov ingen anledning til at ødelægge den gode julestemning ved at hive bødeblokken frem.

Træet var ikke sådan at tænde. Heller ikke i år. Med borgmesteren som dirigent blev der talt ned fra 10, men ak. Det lød slet ikke af nok. Anden gang blev det bedre, men julemanden vinkede afværgende oppe fra stiegen. Det duede stadig ikke. Men tredje gang blev der lagt mere kraft og sjæl i nedtællingen, og pludselig spruttede den store stjernekaster, og da lysene blev tændt, og garderne spillede »Juletræet med sin pynt«, var der spontane klapsalver fra det sparsomme publikum, som kunne glæde sig over, at juletræet er akkurat lige så flot, som man kan ønske sig. Så er der da noget, der er, som det plejer at være. Det tænder håbet om, at det måske alligevel bliver en god jul i år.