Den tidligere limtræshal i Snoldelev er nu omdannet til et stort padel center. Her er det et hold fra MV Polering, som slutter arbejdsdagen af med et spil padel.

Så bliver der spillet padel i limtræshallen

Roskilde - 20. oktober 2021 kl. 15:52 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Tiderne er bare ikke til en stor åbningsfest, så Padel Club Roskilde har blot åbnet for brugen af banerne gennem deres app. Padelspillerne har da også taget det nye center i Snoldelev ved Roskilde til sig.

- Vi er stolte af, at vi har fået lavet denne her gamle limtræshal om, siger Daniel Hallas, som er daglig leder af centret, hvor han også er partner og medejer.

Mellem banerne, som består af sorte metalbure med glas, står der bænke og grønne planter. Planterne er godt nok af plastik, men det giver alligevel lidt miljø.

På den ene væg er der store bannere med sort-hvide billeder eller Padel Clubs logo.

- Folk kommer ikke for at se reklamer, de vil spille, forklarer Daniel Hallas.

Da arbejdet med at forvandle hallen til et padelcenter gik i gang før sommerferien, var forventningerne, at det kunne åbne i august. Men sådan kom det ikke til at gå.

- Det har været en lang sej rejse. På grund af coronasituationen var der ventetid på banerne fra Spanien, siger Daniel Hallas og fortæller, at leveringen blev skubbet en uge ad gangen.

Derudover var de også så uheldige, at et stort glas til en af banerne gik i stykker og skulle bestilles igen.

- Der var også rigtig mange forskellige håndværkere, som skulle arbejde sammen, så det har været lidt af et puslespil, siger Daniel Hallas og oplyser, at der derudover er brugt ekstra kræfter på brandforhold, så alt er så sikkert som muligt.

- Men nu står vi her. Vi synes, det er blevet rigtig godt, siger Daniel Hallas med et smil og kigger udover hallen, hvor der er fem baner, hvor man kan spille to mod to, og to baner, hvor man kan spille en mod en.

Hyggetræning Et hold gutter fra MV Polering i Køge slutter arbejdsdagen af med et spil padel. De spiller en gang om ugen og har prøvet flere steder. Det er første gang, de er i Snoldelev.

- Vi er ikke så gode, men hygger os, lyder det fra en af mændene.

Et øjeblik efter er spillet så godt i gang, at de er helt opslugte af det.

Banerne trækker især spillere fra Køge, hvor der i øjeblikket kun er to udendørs baner, men også fra Roskilde, Solrød og Holbæk og enkelte fra København, samt fra lokalområdet.

- Undersøgelser har vist, at padelspillere gerne vil køre 30 minutter for en god bane, fortæller Daniel Hallas og oplyser, at de allerede har haft de første gen-bookninger.

Festlokale Omklædningsrummene er et tidligere langt kontor, som er blev delt op og helt forvandlet, så der både er et rum til damerne og et til herrerne.

- Jeg går op i, at man kommer til et rent og pænt center, siger Daniel Hallas og oplyser, at han bruger fire-fem timer om dagen på rengøring.

Der går en trappe op mellem de to omklædningsrum. På første sal ligger et stort lokale, som kan lejes til møder, fester. Der er plads til 30 siddende.

- Måske lidt flere. Flere har spurgt om mulighed for at holde julefrokost her, fortæller Daniel Hallas og nævner, at det er oplagt at kombinere møde eller fest med et spil padel, men det er ikke en betingelse for at leje lokalet.

Han drømmer om at få store vinduer i den ene væg, så man kan se ned i hallen.

Nede af trappen igen er der et stort loungeområde, inden man går ind i hallen. Daniel Hallas fortæller, at der mangler ure og lidt mere hygge, men det kommer.

Træn på alle niveauer Padel Club Roskilde har lavet en aftale med ABC Padel Academy, så der bliver mulighed for træning med blandt andre den kvindelige landsholdstræner.

- Så træner vi på alle niveauer. Eneste krav er, at man skal kunne forstå engelsk, siger Daniel Hallas og forklarer, at trænerne kommer fra Spanien og Argentina.

I den første weekend har alle baner været i gang. Det sker igen i aften.

Det er især aftentiderne, som er populære, men der har også været booket morgentider. Eftermiddagene er som regel ledige.

- Jeg er allerede blevet kontaktet af nogle skoler, som vi måske skal lave et samarbejde med, siger Daniel Hallas.