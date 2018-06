Se billedserie Tina Boel (tv.) og Pia Olsen Dyhr fandt lynhurtigt stumper af nylonreb og rester af plasticposer, som var skyllet i land ved Skomagerkrogen, og som Claudia Sick og plasticaktivist Helle Clark kun kender alt for godt. Tina Boel tager nu plasticproblematikken op i byrådet. Foto: Steen Østbjerg

SF vil have mikroplastfri kommune

Roskilde - 06. juni 2018 kl. 12:52 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sammen med partiformand Pia Olsen Dyhr brugte byrådsmedlem Tina Boel (SF) en del af grundlovsdag på at høre forskningsprojektet plastfri Roskilde Fjord og om mikroplast, som er et hastigt voksende problem.

Det har fået Tina Boel til at stille forslag i byrådet om, at kommunen ændrer sin indkøbspolitik, så der ikke bliver brugt penge på plastic, hvor der er andre muligheder. Målet er en mikroplastfri kommunen.

- Kommunen er en af de største indkøbere i området, og vi har et stort ansvar for at sikre, at vores indkøb ikke er skadelige for os selv og for andre. Der findes alternativer til produkter, der indeholder mikroplast. Jeg vil stille forslag om, at vores kommune skal se på alternativerne, når de laver indkøbsaftaler, siger Tina Boel.

Hun er klar over, at det ikke redder verden, at kommunen undlader at købe vatpinde af plast, men udelukkende af naturmaterialer, men for hende handler det også om et større perspektiv.

- Jeg ser det som et opråb til alle borgere om at tænke som om, når man køber ind, og tænke over, hvad man smider fra sig. Vi skal være meget mere ambitiøse, end vi er i dag, også med indsamling af plastic. For mig er det en gåde, hvorfor kommunen har valgt, at der ikke skal sorteres plastic i den nye affaldsordning. Det vil vi arbejde for, for kampen mod mikro- og anden plast helt central, siger Tina Boel.

