SF satser på erfaring

Som nummer to opstilles Torben Jørgensen. Også han er medlem af det nuværende byråd, men blev valgt ind for Socialdemokratiet og meldte sig først ind i Socialistisk Folkeparti for syv uger siden. Men han er blevet godt modtaget og sikrede sig andenpladsen. Eftersom SF har valgt at stille op på partiliste, giver det Torben Jørgensen gode chancer for at blive valgt, forudsat at SF får mandatmæssig fremgang.