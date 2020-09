SF glæder sig over tilgangen af Torben Andersen. Arkiv

SF glæder sig over skifte - byrådsgruppe fordobles

Byrådsmedlem Torben Jørgensen skifte fra Socialdemokratiet til SF skaber glæde i den lokale partiforing af SF.

"Torben Jørgensen er mere end velkommen. Vi kender Torben som et engageret og arbejdsomt medlem af Roskilde Byråd, hvor han bl.a. har kæmpet for de svageste i samfundet."

Det udtalger Ane Laursen, der er formand for SFs partiforening i Roskilde.

Med tilgangen af Torben Jørgensen fordobles SFs mandater, og dermed vil SF også blive repræsenteret bredere i flere udvalg, hvor partiet hidtil kun har haft plads i Skole- og Børneudvalget samt Økonomiudvalget. Det ekstra mandat betyder, at SF også blive repræsenteret i Plan- og Teknikudvalget samt Klima- og Miljøudvalget.