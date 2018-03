SF får ny folketingskandidat

SF'eren Tina Boel har nok at se til. Hun er både medlem af regionsrådet og af byrådet, samtidig med at hun er suppleant til Folketinget, hvor hun for kort tid siden holdt sin jomfrutale, da hun var indkaldt som vikar for Jacob Mark.

- Jeg er rigtig glad for, at Jan har sagt ja at være SF Roskildes folketingskandidat. Det har været vigtigt for mig og for resten af bestyrelsen, at vi har en lokal kandidat, som kender og vil kæmpe for Roskilde, siger partiets genvalgte formand, Ane Ring Laursen.