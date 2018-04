SF deltager i 1. maj men er enige med Enhedslisten

Netop valget af Heino Knudsen har fået Enhedslisten til at trække sin støtte til arrangementet, fordi regionsrådsformanden har fungeret som repræsentant for arbejdsgiverne under overenskomstforhandlingerne, hvor han støttede Dansk Regioners lockout af de ansatte.

- Vi deltager i 1. maj-arrangementet, men er enige i, at det er den forkerte taler, man har valgt. Vi undrer os også over, at man vælger regionsrådsformanden i et år, hvor der ellers er enighed om, at der ikke skal være taler fra politikere, siger Alex Bagger, som er SF Roskildes repræsentant i 1. maj-udvalget.