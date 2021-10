SF-Tina hiver S til venstre: - Vi maler byen mere rød

- SF vil være med til at male Roskilde mere rød, som Birthe Kjær synger i sin gamle schlager. Det gør vi ved at støtte borrgmester Tomas Breddam og trække ham med Socialdemokratiet længere til venstre.

Sådan definerer Tina Boel, der ved efterårets kommunalvalg er spidskandidat både til Roskilde Byråd, rollen for Socialistisk Folkeparti. På landsplan samler partiet utilfredse S-vælgere op, fordi det er en sikker stemme på Mette Frederiksen med en mere rød politik.

Lokalt har Tina Boel agt sig på samme linje i forhold til borgmester Breddam og ser ud til at kunne få et tilsvarende succes.

Indtil valget i 2013 var SF et af Roskildes store partier, men det blev udraderet lokalt og gik fra 7 ned til kun 1 mandat, efter at S-SF-R-regeringen havde lavet et indgreb mod lærerne og tvunget dem til at arbejde ekstra uden en rigtig overenskomst.

Flasket op på politik

Tina Boel er flasket op med politik fra lille, idet hendes far var medlem af Snedkernes Fagforening og Socialdemokratiet.

- Vi diskuterede altid politik og samfundsforhold derhjemme, men jeg rykkede nu mere til venstreside.

Som helt ung var hun medlem i VS, men der var for mange interne opgør, så hun flyttede til SF i starten af 1980'erne.

- Da jeg kom ind stod Malernes formand Tonni Nielsen i spidsen for SF, og ham lærte jeg meget af. Bl.a. at man altid skal kende den d'Hondtske metode, der fordeler mandaterne - også hvis man bliver vækket midt om natten. Den har jeg nu aldrig fået lært, tilføjer hun med et grin.

- Senere var det Henrik Stougaard, der i mange år stod i spidsen for SF-Roskilde, og han lærte mig også meget om politik. Ærgerligt nok skiftede han til SF, men vi var nu stadig enige om det meste, forklarer Tina Boel.

Sæt de ansatte fri

Et af hendes hovedpunkter op til det kommende valg er at få lavet om på kommunens måde at arbejde på, ikke mindst i ældre-sektoren.

- Vi skal sætte de ansatte fri, så de får selvbestemmelse og arbejdsglæde tilbage. Det kan samtidig hjælpe på det alt for store sygefravær og den store udskiftning hos personalet.

- I dag kører de ansatte rundt efter en 'køreliste', hvor der f.eks. kun er afsat 5 minutter til at give et bad, selv om det reelt tager et kvarter. Så er den pågældende medarbejder jo bagud lige fra start.

- Vore borgere kan blive udsat for at få besøg af 15 forskellige hjælpere i løbet af en uge, og så må de hver gang starte forfra med at forklare, hvad der skal gøres.

Tina Boels løsning på de nuværende problemer i Roskilde og mange andre steder i landet, hvor både ledere og menige går ned med stress, er at skabe et bedre arbejdsmiljø og en ny tilrettelæggelse af arbejdet.

- Vi skal have selvstyrende grupper, der selv får ansvaret for at tilrettelægge arbejdet i et bestemt område med et vist antal borgere. Så undgår vi den dårlige 'topstyring'. Vi bliver nødt til at 'slippe medarbejderne fri', mener hun.

- Det her handler nemlig ikke kun om penge. Hvis vi ikke får planlagt arbejdet bedre, kan man hælde mange flere millioner i området, uden at det nødvendigvis hjælper noget.

Social formand

Ved kommunevalget i efteråret håber Tina Boel på, at SF atter går frem fra ét mandat og får i hvert fald tre pladser i Roskilde Byråd.

- Så vil vi gerne indgå i et flertal og få mere indflydelse, men vi er samtidig pragmatiske og kan samarbejde med stort set alle partier, forklarer hun.

Selv kunne hun godt tænke sig at blive formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, hvor der nu er en ledig plads, efter at socialdemokraten Morten Gjerskov har bebudet sin afgang.

- Vi søger altid indflydelse, bl.a. ved at deltage i budget-forligene. Så er man med til at bestemme, når der skal træffes beslutninger året igennem, når nye problemer eller sager dukker op.

Tina Boel er også spidskandidat for SF til Sjællands Regionsråd, og hun vil så klare begge opgaver ved udelukkende at koncentrere sig om politik efter mange års arbejde indenfor den sociale sektor.

tk

Blå bog

Navn: Tina Boel.

Født: 1960 i Roskilde, hvor

Faderen var snedker hos en privat mester og moderen sygehjælper på Sct. Hans.

Voksede op på Fælledvej og tog realeksamen fra Duebrødre Skole.

Gik derefter på Handelsskolen men fik nok af for mange tal.

Tog et sabbatår og arbejdede på den store sociale institution Vangede Hus.

1983 færdig som social-pædagog.

Ansat i det daværende Roskilde Amt på bostedet Store Hede, der er blevet til Lysholmskolen.

Har siden arbejdet indenfor den specialiserede socialsektor, der siden er flyttet til kommunen.

Kom første gang i Roskilde Byråd i 2010, som suppleant for Torben Olsen.

Valgt igen i 2017.

Bor privat i Hedegade.