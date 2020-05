Østervangsskolen er en af de fire skoler med ringe opbakning fra distriktets børn, som kan få en fysisk opgradering en fysisk forbedring for at blive mere attraktiv. Det er i hvert fald Socialdemokratiets forslag. Foto: Jenw Wollesen

S vil forskønne fravalgte skoler

Roskilde - 28. maj 2020 kl. 15:16 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det holder ikke, at en række skoler i Roskilde må se omkring halvdelen af børnene i deres distrikter vælge en anden skole. Derfor vil Socialdemokratiet nu have afdækket, hvordan man kan gøre Østervangsskolen, Hedegårdenes Skole, Tjørnegårdskolen og Sct. Jørgens Skole attraktive for børn og forældre i deres respektive distrikter.

Det skal ikke kun handle om det faglige og sociale, men også hvordan skolerne fysisk kan blive mere indbydende og åbne sig op mod lokalområdet.

- Det handler om at prøve at se det her problem i en større sammenhæng. Det er ikke nok at se på, hvad den enkelte skole kan gøre, siger Jette Henning (S), formand for skole- og børneudvalget.

Med i planer Derfor foreslår partiet at sætte sagen på dagsordenen i både skole- og børneudvalget og plan- og teknikudvalget, hvor Daniel Prehn (S) er formand. Det skal sikre, at skoleindsatsen kommer til at hænge sammen med de helheds- og byudviklingsplaner, der allerede ligger for at gøre områderne mere attraktive.

Det gælder eksempelvis helhedsplanen for Sydbyen, hvor Østervangsskolen ligger, og udviklingsplanerne for Københavnsvej, hvor Hedegårdenes Skole ligger.

For social balance Skolernes bestyrelser, forældre og børn skal også inddrages i, hvordan deres skoler kan udvikles både fysisk, fagligt og socialt. Derudover skal det ifølge Socialdemokratiet afdækkes, hvorfor skolerne bliver fravalgt af distriktsbørnene.

Udvalgene skal på deres møder i næste uge tage stilling til, om de vil gå videre med sagen. For Jette Henning er det vigtigt at få sat gang i en indsats for at sikre den sociale balance i folkeskolen.

- Hele folkeskolens formål er at være mødested for børn med forskellig baggrund. I Roskilde har vi også vedtaget en boligpolitik i social balance, som skal understøtte, at vi har blandede boligområder. Derfor vil vi arbejde for, at flere børn og deres forældre vælger og bakker op om den lokale distriktsskole, siger hun.

