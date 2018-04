S-top om Gjerskov: Ingen må være tvivl om vores politik

Det er hendes alenegang i spørgsmålet om et burkaforbud, der har kostet Mette Gjerskov posten som udviklingsordfører for Socialdemokratiet.

- Socialdemokratiet har gode interne processer og diskussioner, hvor ordet er frit.

- Men der skal der ikke være tvivl om Socialdemokratiets politik, og man kan ikke bestride tillidsposter, hvis man ikke respekterer at stå sammen om væsentlige politiske emner, herunder udlændingepolitikken, hedder det i pressemeddelelsen.

Det er gruppesekretær Christine Antorini, der udtaler sig på gruppeledelsens vegne.

Hun understreger, at Socialdemokratiet ikke er blinde for, at et burkaforbud ikke i sig selv er nok til at hjælpe undertrykte muslimske kvinder.

- Når Socialdemokratiet har besluttet at støtte forbuddet, skyldes det, at burkaen ikke blot er et stykke tøj, men et middel til social kontrol.

- Vi står på kvindernes side i den frihedskamp. Det bakker den socialdemokratiske folketingsgruppe op om, siger Christine Antorini i pressemeddelelsen.