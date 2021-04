- Det er en mere direkte linje, så jeg kan godt se det positive ved det, siger Frederik Højsted, 27, fra Roskilde. Han tilføjer dog, at flere tog ikke vil hjælpe på forsinkelserne. Foto: Kristian Jørgensen

S-tog til Roskilde får opbakning

Det er en god idé at føre S-togsnettet til Roskilde, som regeringen har til hensigt at gøre med den infrastrukturplan, der blev præsenteret torsdag.

- Det ville være rigtig godt. Jeg tror ikke, jeg kommer til at bruge det, men det vil være godt for mange. Jeg synes, S-tog er godt, og vi skal ikke have så mange biler på vejene, siger Hilleborg Anker, 84, fra Havdrup, mens hun venter på bussen.