Se billedserie S-tog kan måske trække nogle nye passagerer til Roskilde Station, men borgmesterens hovedprioritet er at give bedre forhold for de mange pendlere, der er i dag. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: S-tog står ikke øverst på borgmesterens ønskeseddel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S-tog står ikke øverst på borgmesterens ønskeseddel

Roskilde - 19. december 2019 kl. 15:29 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har ikke rokket det mindste ved borgmester Tomas Breddams (S) syn på den kollektive trafik til og fra Roskilde, at Trafikstyrelsen ser flere fordele end ulemper ved S-tog til Roskilde i en rapport, der blev offentliggjort mandag.

- Det er meget tydeligt for mig, at det her ikke er noget, der kommer til at gavne de pendlere, der bruger toget i dag fra Roskilde Station. Det har jeg også haft lejlighed til at fortælle transportministeren (Benny Engelbrecht). Hvis han tænker, at det hjælper pendlerne fra Roskilde Station, så tænker han fejl, siger Tomas Breddam.

Hellere ny station S-toget kan gøre det lettere at komme til en række københavnske forstæder, men det er ikke borgmesterens hovedprioritet.

- Derfor er det vigtigt for mig at have haft en god dialog med transportministeren om, hvordan verden ser ud fra Roskilde. Rapporten er rigtig god til at få data og klarhed over, hvad Trafikstyrelsen tænker, men for mig er der en række elementer, der er vigtigere, hvis man skal have bedre kollektiv trafik på Sjælland. Vi skal have lufthavnstoget tilbage og have lavet en helt ny station. Roskilde Station er alt for ramponeret til, at den er attraktiv for de pendlere, der bruger den, siger Tomas Breddam, som fra »alle sider« hører kritik af blandt andet cykelparkering og perroner.

I den sammenhæng er det vigtigt at få klarhed om, hvad Banedanmark og DSB bruger af arealer, og hvad man kan bruge til byudvikling i det storstilede, men stadig usikre Ny Østergade-projekt. Tomas Breddam tror, at der er gode muligheder for nu at komme videre med at udvikle stationen og et nyt byggeri i samarbejde med staten.

Roskilde-borgmester Tomas Breddam (S) har ikke noget at udsætte på Trafikstyrelsens rapport om S-tog til Roskilde. Det er bare ikke det, han vil prioritere højest, når det gælder byens togbetjening. Foto: Jens Wollesen



Ikke imod S-tog At borgmesteren ikke ligefrem omfavner S-toget betyder ikke, at han er afvisende over for, at det kan komme på tale.

Han vil bare hellere skrue på nogle andre knapper end at få seks S-tog i timen, som får længere rejsetid til Københavns Hovedbanegård og Nørreport, hvor der primært bliver pendlet til i dag.

- Det handler meget om at holde fast i det, der er. Roskilde Station er Danmarks tredjestørste. Der er rigtig mange passagerer, og det hjælper ikke dem at få S-tog til Roskilde. Det kan måske gavne noget for nogle nye pendlere, men det nytter ikke noget, at man ikke taler til dem, der bruger stationen i dag, siger Tomas Breddam.

Sild i en tønde Han peger på den nye køreplan, der blev sat i værk i denne uge og har været en prøvelse for Roskildes pendlere.

Den betyder, at IC-toget fra Aalborg og Aarhus ikke længere går over Roskilde, og pendlerne står som sild i en tønde med færre afgange og kortere tog.

- DSB står med en stor risiko for at miste de passagerer, der kører med dem i dag. Det er vigtigt at fastholde det fokus og ikke flytte det til, at det kunne være dejligt med førerløse tog. Der er en hverdag, der skal fungere i dag, for risikoen er, at pendlerne flytter over i bilen og ud på de allerede overfyldte veje, siger borgmesteren.

Det mest presserende er i hans øjne at få togvogne nok, få Aalborg-toget over Roskilde og Høje-Taastrup, og at få lavet et datagrundlag for at få lufthavnstoget tilbage.

Det vil kræve investeringer i nogle stationsudvidelse, men skabe flere pendlere både fra Roskilde og byer længere ude på Sjælland, fordi Ny Ellebjerg er en god port til mange stationer i Købehavn.