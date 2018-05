S på borgen: Staten skal bidrage økonomisk til kystsikring

- Jeg jubler over vores forslag om en national kystsikringsfond. Det er en direkte anerkendelse af, at oversvømmelsesramte borgere ikke skal stå alene. Jeg håber virkelig, at mine kolleger i Folketingets andre partier vil være positive overfor vores forslag. Vi har brug for at sikre borgerne mod oversvømmelser. Vi har brug for at staten bidrager. Og vi har brug for at der handles nu. Har vi ikke lært andet af de enorme menneskelige omkostninger og de uoverskuelige økonomiske omkostninger, så har vi lært, at det er et nationalt problem, som skal løses i fællesskab, siger hun.