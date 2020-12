Mette Gjerskov, miljøordfører for Socialdemokratiet, er overrasket over KL?s plan om at lukke Energitårnet. Om det ender sådan afhønger af de politiske forhandlinger i foråret. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

S-ordfører om lukning: - Det sidste ord er ikke sagt

Roskilde - 18. december 2020 kl. 13:15 Kontakt redaktionen

- Jeg er meget overrasket. Jeg synes også, det er vigtigt at understrege, at det sidste ord ikke er sagt. Det her er KL's bud, og den plan skal vi have til drøftelse blandt Folketingets partier.

Selvom Mette Gjerskov, miljøordfører for Socialdemokratiet og valgt i Roskilde, endnu ikke har gennemlæst hele KL's rapport, hvori de anbefaler at lukke Argos forbrændingsanlæg, var det ikke en konklusion, hun havde set komme.

Baggrunden er, at et flertal i Folketinget i sommer blev enige om at reducere co2-udledningen med 70 procent i 2030, og der skal affaldsområdet yde deres del ved skære forbrændingen med 30 procent. Da KL sagde, at de kunne gøre det bedre og billigere end regeringens forslag, fik de til opgave at lave en plan, som de offentliggjorde torsdag.

Må i detaljer Her står det nybyggede, dyre og effektive Argo-anlæg til nedrivning. Det er den konklusion, der kommer bag på Mette Gjerskov, men hun kan ikke helt afvise planen, som KL siger er den mest effektive.

- Argo står for knap 350.000 ton (affald, red.) om året, og det er jo rigtig meget. Det er næsten en tredjedel af den samlede reduktion, så derfor kan jeg godt forstå, det er relevant, siger hun.

- Vi kommer til at grave os helt ned i detaljerne i denne her rapport. Jeg synes bare, det er vigtigt at påpege, inden man overvejer at lave Argo om til ejerlejligheder eller sælge det som gammelt jern, at det her ikke er en endelig beslutning. Det er en plan, KL har afleveret til Folketingets forligskreds og regeringen, og derefter skal vi så drøfte den. Hvis den skal gennemføres, skal finde 1,3 milliarder kroner, og det er heller ikke noget, man bare lige gør, siger Mette Gjerskov med henvisning til den gæld, der stadig er i Argos anlæg.

Udelukker intet Forhandlingerne løber frem mod sommer, inden der forventes en endelig aftale. Inden da skal der findes svar på en række sprøgsmål, som hvad der skal bruges til opvarmning for blandt andre Roskildes fjernvarmekunder i stedet for affald, hvis Argo lukker.

- Det kan ikke udelukkes, hvis vi som politikere vurderer, at det er den bedste løsning. Men vi skal kigge på det først, for der er flere spørgsmål, man kan stille til denne her løsning, siger Mette Gjerskov.

Roskildes borgmester Tomas Breddam (S) har ikke ønsket at svare på spørgsmål om KL's forslag, da han ikke har læst rapporten endnu.

