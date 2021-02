Gitte Kronbak fremhæver den store betydning, som kolonihaverne har fået under corona-lukningen. (Privatfoto)

S-ordfører ønsker: Mere tid i flere kolonihaver

Roskilde - 13. februar 2021

For Socialdemokratiets ordfører og gruppeformand i Roskilde Byråd, Gitte Kronbak, har den langvarige corona-epidemi været et tydeligt bevis på, hvor vigtigt det er for mange roskildensere at have en kolonihave.

- Derfor vil jeg nu arbejde for, at vi får ekstra kolonihaver i kommunen. Flere skal have mulighed for dette gode supplement til at være i deres lejlighed eller en anden form for bolig.

- Samtidig må vi også sikre, at folk kan være en større del af året i deres kolonihave. I øjeblikket kan det kun ske på begrænset dispensation, men disse muligheder bør udvides.

Slapper godt af

- Under corona-epidemien har mange mennesker været mere eller mindre spærret ind i deres bolig, enten det nu er et hus eller en lejlighed.

- Så er det ekstra vigtigt at kunne tage en tur i sommerhus eller i kolonihaven for at slappe af, opleve naturen tæt på - og være sammen med familien.

- Coronaen er en stor mental udfordring, som blandt andet kolonihaverne kan hjælpe os med at klare, mener Gitte Kronbak.