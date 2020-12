Camilla Mokvist (S) mener, at den høje beskæftigelse i Roskilde er et bevis på et godt erhvervsklima.

S-ordfører Mokvist: Erhvervsundersøgelse med et stort gran salt

Roskilde - 11. december 2020 kl. 13:08 Af Foto: Thomas Olsen Kontakt redaktionen

- Selvfølgelig er det altid vigtigt at lytte til kritik og prøve at gøre det bedre. Men jeg tager nu den nye undersøgelse fra Erhvervsforum om vores erhvervsklima med et stort gran salt.

Sådan siger byrådsmedlem Camilla Mokvist fra Roskildes lokale socialdemokratiske regeringsparti. Hun er medlem af byrådets centrale økonomiudvalg og som repræsentant i erhvervsudvalget ordfører på dette område.

- Først og fremmest bemærker jeg jo, at kun 28 pct. af de adspurgte virksomheder har svaret, mens 72 end ikke har været inde at klikke på undersøgelsen. Med så lille en svar-andel opstår der jo stor usikkerhed. Så man kan godt forestille sig, at dem, der er utilfredse med et eller andet, er mere tilbøjelige til at reagere end gennemsnittet.

Til gengæld er Camilla Mokvist glad for, at det mindretal blandt virksomhederne, der har fået nye ansatte gennem jobcentret, er godt tilfreds med behandlingen her.

- Så kan vi jo håbe på, at flere af de lokale virksomheder vil bruge den mulighed - eller tale med de lokale fagforeninger, som kender deres ledige medlemmer - når de i fremtiden skal have nye ansatte. Det tegner godt.

Høj beskæftigelse Camilla Mokvist tvivler på, at erhvervsklimaet i Roskilde er så dårligt, som nogle gerne vil gøre det til:

- Vi kan jo konstatere, at mange virksomheder gerne vil flytte hertil, fordi der er så mange kvaliteter i kommunen, og de kan få kvalificeret arbejdskraft.

- Trods corona er der jo høj beskæftigelse og lavere arbejdsløshed end i nabo-kommuner som Høje-Taastrup og Køge, som nogle gerne vil sammenligne os med, siger hun.

