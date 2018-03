S-opgør afgjort: Mette Gjerskov beholder kandidatur

Socialdemokraterne i Roskilde har valgt deres kandidat til næste folketingsvalg. Det blev igen Mette Gjerskov, der vandt mandagens afstemning med stemmerne 120-33.

Hun slog Niels Jespersen, der udfordrede hendes kandidatur kun en uge før kredsgeneralforsamlingen.

Han blev støttet af en gruppe socialdemokrater i Roskilde, der ikke er tilfredse med Gjerskov, men de viste sig at være i undertal.

Det ville kræve mindst 1/3 af stemmerne at tvinge opgøret ud i urafstemning blandt partimedlemmerne i Roskilde.

Mette Gjerskov er lettet over den klare opbakning, men har lært den lektie, at hun skal blive bedre til at involvere sit bagland.

- Vejen videre er, at vi simpelthen er nødt til at tale bedre sammen, siger hun.