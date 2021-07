S-formand Jan Hjort bliver ikke overrasket, hvis S denne gang ender uden et valgforbund. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: S må nok gå alene til bal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

S må nok gå alene til bal

Roskilde - 21. juli 2021 kl. 13:56 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Efter at Alternativet har tilsluttet sig valgforbundet mellem SF og EL, tynder det kraftigt ud i valgmulighederne for de partier, som endnu ikke har fundet en »dansepartner« til kommunalvalget senere i år.

Blandt de partier, der er opstillingsberettigede på nuværende tidspunkt, er der kun to, som stadig er ledige på markedet. Det er Radikale Venstre og Socialdemokratiet.

Ved valget i 2017 var R en del af en umage alliance med SF og K. Den trekant ser man med garanti ikke igen, og den tilbageværende mulighed for det kommende valg - at lave et valgforbund med S - forekommer heller ikke spiselig for den radikale formand, Karin Horsted Berg.

- Vi er stadig i proces, men et valgforbund med Socialdemokratiet har ganske lille sandsynlighed, siger Karin Horsted Berg.

Kan ikke tvinge nogen

Både Radikale Venstre og Socialdemokratiet har kunnet se sig i et valgforbund med Alternativet, men at S og R i mangel af bedre skulle finde sammen, anser også S-formand Jan Hjort for mindre sandsynligt.

- Matematikken siger, at det oftest er det større parti, som får fordel af et valgforbund med et mindre. Sådan var det jo også sidst (hvor et valgforbund med Alternativet resulterede i, at S fik sit 16. mandat, som ellers ville være gået til Enhedslisten, red.). Vi er åbne over for valgforbund med rød blok, men jeg er ikke sikker på, at de er interesserede, og vi har også talt med de radikale, men vi kan ikke rigtig tvinge nogen, siger Jan Hjort.

Ville være godt at have

Han tager den manglende lyst til et valgteknisk samarbejde med S som udtryk for noget positivt, nemlig at partiet blev så stort, som det blev ved sidste valg. Skulle det betyde, at S står alene, når mandaterne skal fordeles, er han på det rene med, at det kan være prisen for jordskredssejren for fire år siden.

- Vi mister ikke noget på ikke at være i et valgforbund. Vi kan allerhøjst tjene på det eller give noget til nogle andre. Det er klart, at et ekstra mandat tæller med i konstitueringssammenhæng, så selvfølgelig ville det være godt at have, men vi tror, det er lidt usandsynligt med et valgforbund for vores vedkommende, siger Jan Hjort.