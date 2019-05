S-leder vil have national strategi for kystsikring

Lige nu er det nok tvivlsomt, hvad en kommende statsminister kan stille op i den konkrete sag, hvor statslige myndigheder sammen med Roskilde Kommune forsøger at komme nærmere en afklaring af, om anlægsarbejdet kan komme videre, efter VVM-tilladelsen blev ophævet af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Om ikke andet bør det fremover gribes anderledes an ifølge Mette Frederiksen, der tidligere har været i Jyllinge for at se oversvømmelsesproblemerne.

- Det der står tilbage efter mit besøg - ud over at kunne se, at der var nogen i klemme - var behovet for en national kystsikringsstrategi. Det er lidt tilfældigt, hvordan vi gør det i dag. Jeg tror, at næste skridt er at få skabt et overblik over, hvor udfordringerne er størst, og så begynde at prioritetere. Problemerne kommer ikke til at gå væk, de vil blive ved med at være der. Og de er hårdt ramt blandt andet i Jyllinge, det må man bare sige, lyder det fra Mette Frederiksen.