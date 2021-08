S-kandidat vil betale tilbage: Jeg blev godt modtaget som flygtning

Jana Drejer glemmer aldrig den gode modtagelse, som hun har fået. Det vil hun gerne være med til at betale tilbage til demokratiet i Roskilde. Foto: Jan Partoft

Roskilde - 27. august 2021

- Jeg blev så godt modtaget, da jeg i sin tid sammen med min far kom hertil som flygtning fra det daværende Tjekkoslovakiet. Det har jeg aldrig glemt, og derfor vil jeg nu gerne gøre en indsats for demokratiet i Roskilde, som nu er blevet min by.

Sådan fortæller Jana Neth Drejer, som er en af de nye kandidater hos Socialdemokratiet ved kommunevalget i Roskilde til efteråret.

Hendes flugt hertil og efterfølgende integration husker hun stadig, og den historie vil hun gerne fortælle videre.

Baggrunden var 'foråret i Prag', hvor et flertal i Tjekkoslovakiet ville indføre 'socialisme med en menneskeligt ansigt'. Men det blev stoppet af af gammelkommunisterne i Sovjetunionens og deres militære invasion i august 1968 med efterfølgende undertrykkelse.

Hos en dansk familie

Hendes far var lærer og lå på lejr med sine elever, da han mødte en dansk familie. De var kørt vild i deres folkevogn, men han tilbød dem overnatning, og de blev bagefter gode venner, mens de bevarede kontakten.

- Min far kunne hurtigt efter invasionen se, at det ville blive uudholdeligt at leve i vores hjemland. Så jeg rejste med ham til Danmark, mens min mor blev tilbage i nogle år med min nyfødte lillebror.

Jana Drejer husker især turen med tog op gennem DDR gennem Dresden, Berlin samt Warnemünde til færgen og overfarten til Gedser.

- Undervejs kom soldaterne flere gange ind i vores kupé og skulle se papirer. Jeg havde fået en beroligende pille, så jeg ikke kom til at fortælle, at vi var på flugt.

- Da vi så kom til Danmark, boede vi hos denne venne-familie, og det gav os tid til at lære sproget, så vi kunne klare os. Min far var helt klar over, at det var nødvendigt for at blive rigtigt integreret, så vi talte heller ikke tjekkisk hjemme, da vi fik vores egen lejlighed i Gartnervang.

Hjælp til syrerne

- Jeg er helt bevidst om den store chance, som jeg har fået ved at komme hertil. Derfor har jeg også været med til at hjælpe syriske flygtninge i de senere år. For det skyldte jeg, forklarer Jana Drejer.

- Man skal række en hånd ud til mennesker i nød og på flugt, for de har jo ikke frivilligt forladt deres tidligere liv, hvis ikke det var nødvendigt.

Som barn mærkede hun ikke, at hun var anderledes end sine skolekammerater og har altid følt sig godt behandlet.

- Det eneste var, at jeg havde noget anderledes og gammeldags tøj, så mit største ønske var at få nogle cowboy-bukser som de andre, beretter hun.

Tillidsrepræsentant

Gennem mange år har Jana Drejer været tillidsrepræsentant for HK-erne på Roskilde Bibliotek, hvilket også har givet hende indblik i kommunens måde at fungere på.

- Vi har brug for en dygtig og anerkendende ledelse, så medarbejderne føler sig værdsat. På den måde kan medarbejderne præstere meget i sit arbejde, og her kan kommunen efter min opfattelse stadig skabe betydelige forbedringer rundt omkring, forklarer hun.

Denne indsats ønsker hun bl.a. gennemført indenfor ældreområdet, hvor der er brug for at få mere ud af ressourcerne, mens andelen af ældre vokser, og helbredet bliver dårligere hos dem, der kommer på plejehjem.

- Vi kan også udrette meget, når vi hjælper de pårørende, så de bedre kan hjælpe ældre familiermedlemmer. Eksempelvis når det gælder om at bruge digitale løsninger, som mange af de ældre ikke selv kan finde ud af.

Nye arbejdspladsr

Til daglig oplever Jana Drejer i sit arbejde på Borgerservice, at mange borgere har brug for hjælp, fordi de ikke kan komme direkte igennem til rådhuset. Det gælder f.eks. med de nye p-systemer i Roskilde.

Hun er ligeledes optaget af, at kommunen får flere arbejdspladser, fordi det giver økonomi til at sikre den fremtidige velfærd.

- Roskilde lever i høj grad at sit omfattende kulturliv, så det skal vi absolut prioritere, mener hun.

Når hun for få år siden blev medlem af Socialdemokratiet i Roskilde var det ud fra følgende filosofi:

- Vi skal alle bidrage til vores gode samfund, for det giver os alle så meget igen.

Navn: Jana Neth Drejer

Født: 1964 i byen Olomouc i Mähren (Tjekkiet)

1969 kom hun som flygtning til Danmark sammen med sin far.

1974 flyttede de til Roskilde, hvor hendes far blev lærer på Skt. Josefs Skole. Samtidig kom hendes mor og lillebror også til landet.

Gik på Skt. Josefs Skole til og med 9. klasse.

Tog 3-årig HH-eksamen fra Roskilde Handelsskole.

Fik så en elevplads i et ejendomsmægler-firma.

1992 fik hun arbejde på Roskilde Bibliotek, hvor hun fortsat er i Borgerservice.

Bor på Gl. Vindingevej med sin mand og det yngste af deres tre børn.